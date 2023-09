Derklé: deux autres décès allongent le bilan de l'explosion d'une bonbonne de gaz

Le bilan de l’incendie survenu vendredi dernier à Derklé s’est alourdi. Selon le journal l’Observateur, après le décès de la dame Sagar Diouf et son fils Diankou Diagne, deux autre victimes ont succombé à leurs blessures mardi à l’hôpital de grand yoff.



Après la mort de Sagar Diouf et son fils Diankou Diagne, le jeune Serigne Saliou Diouf âgé de 14 ans et Khadim Diagne n’ont pas survécu suite à leurs graves blessures, dit le journal L’Observateur.



Le ministre auprès du ministère de l’Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité de la Protection civile, Birame Faye, qui s’est rendu, mardi à Derklé. Il a assuré que l’enquête ouverte gérée par le commissariat de Dieupeul sera poursuivie jusqu’à son terme pour situer les responsabilités.



Les circonstances de l'explosion ne sont pas encore connues. Toutefois, les membres de la famille, entendus dans le cadre de l'enquête confiée à la police de Dieupeul, ont déclaré que la dame Sagar Diouf s'affairait autour du repas du jour. Elle avait mis le gaz dans un couloir de la maison. Tout d'un coup, une détonation assourdissante s'est faite entendre. La puissance de l'explosion est telle qu'elle sera perceptible à plusieurs pâtés de maisons à la ronde. Très vite, les flammes se sont propagées dans le couloir.

Voyant que sama maman était en proie au feu, Diankou Diagne va accourir pour lui sauver la vie. Face à la furie des flammes, Sagar Diouf et son fils vont malheureusement y rester, rappelle le journal