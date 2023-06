Dernière info Mercato : Dortmund confirme le transfert de Bellingham, Messi s’éloigne du Barça

Dortmund annonce le départ de Bellingham

Comme annoncé un peu plus tôt par la presse anglaise, Jude Bellingham est sur le point de s'engager avec le Real Madrid. Le Borussia Dortmund annonce un accord de principe entre toutes les parties. "Lors de la réalisation de ce transfert, le Real Madrid versera au BVB une indemnité de transfert fixe d'un montant de 103,0 millions d'euros", précise le club allemand.



Messi s’éloigne du Barça

Malgré tous les efforts de Xavi pour le convaincre de retourner à Barcelone, l'attaquant sud-américain se diriger bel et bien vers les Etats-Unis.

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi devrait rejoindre l'Inter Miami lors du mercato estival. Selon les élements de RMC Sport et si rien n'est signé, l'Argentin dispose d'un accord de principe avec la franchise de MLS. A noter qu'il avait aussi un accord de principe avec Al Hilal en Arabie Saoudite.



RMC Sport