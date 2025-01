Dernière minute : La saisie des biens de Maimouna Ndour Faye annulée

La vente aux enchères initialement prévue pour le lundi 6 janvier a finalement été annulée, selon une information confirmée ce jeudi. Une nouvelle qui devrait soulager Maïmouna Ndour Faye, journaliste et directrice de 7TV. Cette décision étant intervenue après une demande de référé.



Dans la matinée de ce jeudi, la gendarmerie s'est rendue sur les lieux, déployant trois véhicules et plusieurs agents aux locaux de 7TV. Après une perquisition, ils sont repartis sans emporter aucun bien.



Cependant, Maïmouna Ndour Faye devra à nouveau comparaître devant le tribunal le 13 janvier 2025.



Pour rappel, l'affaire concerne un litige portant sur le non-respect d'un moratoire signé en 2016 entre 3M Multimédia et Gold Média. La journaliste Maïmouna Ndour patronne de l'entreprise 3M Multimédia est sommée de verser une somme de 89 millions de FCFA à Gold Média.



Suite au rejet par le tribunal du commerce de Dakar du référé sur difficulté déposé par 3M Universel Multimédias Sarl. Le tribunal a ainsi donné le feu vert à Gold Média Afrique Sarl pour poursuivre l'exécution forcée ce qui est à l’origine de la probable vente aux enchères annoncée.