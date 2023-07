Dernière minute: Le Président nigérian Bola Tinubu dépêche une mission de bons offices à Niamey

Dans sa parution version numérique de ce jour Confidentiel Afrique annonçait en exclusivité un mouvement d’humeur de la garde Présidentielle qui a commencé aux environs de 5 heures du matin. Confidentiel Afrique révélait aussi que le Président BAZOUM Mohamed et sa famille se portent bien. Alors que les pourparlers se poursuivent, selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le Président nigérian Bola Ahmed Tinubu vient de dépêcher à Niamey (capitale du Niger) une délégation à la tête de laquelle se trouve le Général des forces armées du Nigéria pour une mission commando de bons offices.



Selon des sources autorisées, la délégation nigérianne est arrivée à Niamey il ya une heure environ. Le président Bola Tinubu du Nigeria et président en exercice de la CEDEAO et le Président de la Commission de l’Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat suivent de près la situation au Niger. Le téléphone du Président nigérien Mohamed Bazoum est inacessible selon des sources crédibles.



Selon des informations de Confidentiel Afrique, le Général Omar Tchiani, chef de la garde présidentielle, qui est souvent cité dans l’affaire, n’a pas été tué. Ce dernier est un proche de l’ancien président Issoufou Mahamadou et était déjà chef de la garde présidentielle sous l’ancien président.



»On est toujours suspendus aux négociations entre le président et les mutins de la Garde Présidentielle avec l’implication de l’ancien président Issoufou Mahamadou » glisse une source du palais présidentiel. Les forces vives de la nation ont commencé déjà de lancer l’assaut à travers une procession au centre ville de la capitale et à Tahoua ( fief de l’ex-Président Issoufou Mahamadou) pour défendre la démocratie et soutenir le Président BAZOUM Mohamed.



