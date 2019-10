Dernière minute - Sory Kaba viré (décret): Macky Sall cautionne pour un troisième mandat

Après le reniement sur la durée de son premier mandat à la tête du Sénégal, Macky Sall nous prépare-t-il une autre pirouette politique ? Tout porte à le croire à la lecture du limogeage du Directeur Général des Sénégalais de l’Extérieur (DGSE), Sory Kaba qui a rappelé les dispositions du Constitution qui limite tout mandat présidentiel à 2.



En effet, un communiqué du gouvernement du Sénégal signé par son porte-parole, Ndèye Tické Ndiaye Diop, renseigne : «Par décret n°2019-1763 du 21 octobre, Monsieur le président de la République a nommé Monsieur Amadou François Gaye, expert financier, titulaire d’un MBA de l’Université des sciences de Philadelphie, Directeur général des Sénégalais de l’Extérieur, au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, en remplacement de Monsieur Sory Kaba».



Une décision qui est intervenue après le tollé provoqué par une attaque en règle subie par Sory Kaba juste après l’émission Grand-jury de la RFM. Le désormais ex-DG des Sénégalais de l’Extérieur avait rappelé les dispositions de la Constitution qui empêchent Macky Sall de briguer un troisième mandat. Le maire de Fatick, par ailleurs ministre des Sports et ses partisans sont montés au créneau.



Macky Sall vient ainsi semer davantage le doute sur sa volonté à briguer un troisième mandat. Au lieu de laisser passer la vague, il a usé de ses prérogatives constitutionnelles pour virer Sory Kaba et donner ainsi raison à ses partisans qui farouchement sont pour un troisième mandat.