Dernière minute - Soumaila CISSÉ dans un hélico et passera la nuit ce mardi à Gao avant d’arriver demain à Bamako

Confidentiel Afrique vient d’avoir la confirmation que l’opposant malien Soumaila CISSÉ est bel et bien à bord d’un hélicoptère militaire, comme révélé par Confidentiel Afrique cet après midi sur son site online pour Gao.



Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, l’opposant Soumaila CISSÉ va passer la nuit aujourd’hui à Gao. Son arrivée à Bamako est reportée pour demain mercredi 07 octobre 2020. Cette évacuation sur Gao et Bamako est supervisée par l’armée malienne. Nous y reviendrons avec plus de détails.