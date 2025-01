Dernière minute : la présidence dément l'accouchement de Mme Absa Faye, deuxième épouse du Président Diomaye

Une certaine presse et les réseaux ont largement diffusé une information selon laquelle Madame Absa Faye deuxième épouse du président de la République Bassirou Diomaye Faye aurait accouché ce vendredi matin dans un hôpital de la place.

Une fausse information a indiqué la présidence dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik où elle dément ces allégations et rappelle les médias à l'ordre dans le traitement des informations.



«Depuis quelques heures, une information faisant état d’un accouchement de l’épouse du Chef de l’Etat, Mame Absa FAYE, circule sur quelques sites en ligne et les réseaux sociaux.

Madame la Première dame, se porte parfaitement bien et n’a fait l’objet d’aucune admission, pour quelques motifs que ce soit, dans un établissement de santé.

Nous invitons les médias et le public à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans la vérification des informations avant leur diffusion, afin d’éviter de porter atteinte à la vie privée et à la sérénité des victimes», a indiqué la note.