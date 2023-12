Des agences de voyages illégitimes à Dakar dans le viseur des Américains

Le Département américain a dénoncé les « fausses agences de voyage sénégalaises » dans un rapport concernant les flux migratoires vers les États-Unis. Selon le commissaire des douanes et de la protection (CBP) des frontières aux USA, Troy A. Miller, ces agences opérant à Dakar favorisent les voyages sans visa vers l'Europe et les États-Unis, alimentant ainsi un réseau organisé de migration illégale.



Le haut fonctionnaire de la CBP, a révélé que ces agences pseudo-légitimes mettaient en relation les migrants avec des passeurs, facilitant le passage illégal de groupes de 500 à 1000 personnes. D’après M. Miller, « ce réseau imprudent expose les migrants à des dangers extrêmes, les laissant à la merci de passeurs dans des endroits reculés ou sur des moyens de transport risqués, comme le toit des trains ou les eaux dangereuses du Rio Grande ».



Le Sénégal est souvent cité comme point de départ de ces voyages sans visa, avec des agences à Dakar proposant des forfaits de voyage vers l'Europe puis vers les États-Unis. Ces agences collaboreraient avec des organisations de passeurs facilitant ensuite le déplacement vers la frontière sud des États-Unis, utilisant des lignes de bus dans l'État de Sonora, au Mexique, pour transporter des dizaines de personnes quotidiennement.



Le fonctionnaire de la CBP a souligné des mesures en cours pour réprimer ces réseaux, ciblant les entreprises de transport et leurs employés impliqués dans le trafic de migrants. Cette traque vise à endiguer une vague de migrants sans précédent qui a submergé les points de passage frontaliers, poussant le gouvernement fédéral à suspendre les opérations à plusieurs endroits stratégiques.



À la tête de plus de 60 000 employés, Troy A. Miller supervise les missions du CBP, allant de la lutte contre le terrorisme à la sécurité frontalière et au contrôle du commerce, facilitant des milliards de dollars de transactions et le passage de millions de personnes à travers les points d'entrée.



À en croire L’Observateur, ces révélations soulignent l'ampleur du problème de migration illégale et l'engagement des États-Unis à démanteler ces réseaux, mettant en lumière les défis complexes auxquels les autorités font face dans leur lutte contre ces pratiques dangereuses et clandestines.