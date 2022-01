Des agresseurs tabassent un adjudant en service à la Présidence qu'ils accusent de "vol" de sexe

L’adjudant S. G., en service au Centre de recherches et d’analyses cryptologiques (CRAC) qui se trouve à la présidence de la République, a été victime d’agression dans la banlieue de Dakar à Pikine Icotaf.



D’après les informations du quotidien « Les Échos », il a été attaqué par trois malfaiteurs, âgés entre 18 et 20 ans, alors qu’il revenait du travail. Les faits se sont déroulés jeudi dernier.



D’après le journal, l’adjudant en service au Palais de la République a, à sa descente, fait un saut à Pikine Icotaf pour acheter des fruits à ses enfants résidant à la Cité Comico de Yeumbeul.



À sa sortie de la boutique, il a été pris en filature par les trois malfrats, qui étaient cachés dans les parages. Ces derniers l’ont rattrapé et l’ont accusé de vol de sexe de l’un d’entre eux. Pour se venger de leur présumé voleur, ils se sont jetés sur lui, et l’ont passé à tabac.



Après l’avoir bien tabassé, ils l’ont relâché puis abandonné sur les lieux avant de disparaître. Malmené, l’adjudant s’est rendu au commissariat de Pikine pour leur raconter sa mésaventure et porter plainte.



Identifiés et attraits devant les enquêteurs, les mis en cause ont soutenu l’avoir confondu. Finalement, ils ont été placés en garde à vue.