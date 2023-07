Des eurodéputés dénoncent la détention d'opposants politiques en Tunisie

Cinq députés du Parlement européen ont tenu à rappeler mercredi 12 juillet que la poursuite de la répression envers les libertés et les opposants politiques en Tunisie était incompatible avec les valeurs de l’Union européenne. La commission européenne et le Conseil tardent à prendre des positions fermes, selon ces députés.



Partenaire commercial privilégié, l’Union européenne mise actuellement sur des accords de partenariat économique avec le pays avec une aide pouvant aller jusqu’à 900 millions euros. Dans cette aide, il est inclus une enveloppe de 100 millions d’euros pour contenir les flux migratoires irréguliers en partance depuis la Tunisie, comme l'a annoncé la présidente de la commission Ursula Van der Leyen lors d’une visite à Tunis le 11 juin.



Une trentaine d'opposants détenus

Les députés dénoncent « l’obsession européenne à obtenir la coopération migratoire » selon leurs mots dans un contexte de détérioration pour les libertés. Cette conférence intervient dans un contexte politique où plus d’une trentaine d’opposants sont toujours en détention. De nombreuses familles d’opposants politiques dénoncent la prolongation de leur détention sans date de procès et des mauvais traitements infligés dans les cellules. Un sit-in des familles devrait avoir lieu devant la chambre d’appel de Tunis ce jeudi 13 juillet en guise de protestation.