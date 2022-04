Des images amateur montrent des convois militaires russes se diriger vers le Donbass

Des colonnes de blindés et de camions militaires s’étendent sur plus d’un kilomètre. Les véhicules sont marqués d’une lettre “V” blanche. Dessus, des dizaines d’hommes en treillis militaire, certains portant un brassard blanc - un signe distinctif habituellement porté par les soldats russes en opération en Ukraine.



Cette vidéo publiée sur Twitter le 11 avril 2022 a été géolocalisée par le compte @karolgoal sur Twitter près de Matveev Kurgan, dans la région de Rostov, en Russie. Sur Google Street View, on reconnaît l’intersection où commence la vidéo, puis le panneau bleu de la station-service que l’on aperçoit à la fin de la vidéo. Ainsi, la personne qui filme circule du nord vers le sud, les véhicules en face vont donc vers le nord : c’est la direction de la frontière ukrainienne, le Donbass est à 25 km de là où les images ont été prises.



Le 29 mars, la Russie s’était engagée à réduire l’activité militaire autour de Kiev afin de “concentrer l'attention et les efforts sur le but principal, la libération du Donbass," avait déclaré le ministre russe de la Défense, Sergeï Choïgou. Le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandr Motouzianik, a annoncé, le 12 avril, s’attendre à une importante offensive imminente dans la région : "Selon nos informations, l'ennemi a presque terminé sa préparation pour un assaut sur l'Est. L'attaque aura lieu très prochainement."



Depuis plusieurs jours, de nombreuses vidéos amateur montrent des renforts militaires dans les régions frontalières en Russie, comme ici, à Zheleznogorsk dans la région de Koursk. La vidéo a été publiée sur le réseau social russe Vkontakte, le 12 avril. La vidéo a été filmée dans le nord de la ville : sur Google Street View on peut reconnaître les immeubles gris à neuf étages, les arbres longilignes et le supermarché rouge visibles dans la vidéo à 0 : 16. L’Ukraine se trouve à 90 km.