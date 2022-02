Des indemnités seront octroyées aux agents du ministère de l’Agriculture (SG)

Le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER), Papa Malick Ndao, a annoncé que des « indemnités seront octroyées aux agents » dudit ministère et « toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour que cela puisse être effectif en fin février 2022».



« Des indemnités ont été obtenues, et nous sommes en train de mettre toutes les dispositions nécessaires pour que ces indemnités puissent être effectives en fin février 2022. Avec le Directeur de l’administration générale et de l’équipement (DAGE), un compte a été ouvert au niveau du Trésor public », a expliqué M. Ndao qui s’exprimait à la clôture d’une session de formation de quatre jours destinée à des agents.



Il a indiqué qu’ « il ne s’agit pas d’augmentations qui vont impacter le budget national ». Selon lui, ce sont « ressources tirées essentiellement du budget du MAER (…) », assurant que « tous les agents, même contractuels », bénéficieront de ces avantages.



« Dès les premières heures de la lutte syndicale qui a été âprement prônée par le Syndicat national des techniciens et travailleurs de l’agriculture du Sénégal (SYNTTAS) et d’autres syndicat, le professeur Moussa Baldé a montré son engagement auprès du Chef de l’Etat à défendre les intérêts de ces agents », a rappelé Papa Malick Ndao.



Il estime que dans le contexte de la Covid-19, c’est l’agriculture qui a permis au Sénégal d’éviter de connaître la récession. « C’est grâce à l’agriculture que nous avons ces résultats positifs et le président de la République a très bien expliqué dans le Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A), que l’agriculture constitue le moteur de la croissance économique. C’est pourquoi, ces agents du MAER méritaient de voir aussi leur traitement salarial relevé », a-t-il expliqué.



