Des journalistes formés sur la thématique des réfrigérants naturels et la protection du climat

Des journalistes et producteurs de contenus ont été formés ce mardi sur la thématique des réfrigérants naturels et la protection du climat. Les appareils de réfrigération et de climatisation (RAC) se répandent rapidement dans toute l'Afrique, y compris dans les villes du Sénégal. Selon une estimation de la Banque Mondiale, avec l'émergence d'une classe moyenne ainsi que l'augmentation de la population et le réchauffement climatique, le nombre d'appareils de réfrigération et de climatisation (RAC) dans le monde devrait plus que doubler d'ici 2030.



D’après le document remis à la presse, cela contribuera à « l'augmentation des besoins énergétiques ainsi qu'à l'utilisation de gaz réfrigérants, dont beaucoup sont très préjudiciables à la couche d’ozone et au climat mondial ».



Pour limiter ce double impact sur l’atmosphère, il est nécessaire d'identifier et de produire durablement une large gamme de solutions énergétiquement efficace à faible Potentiel de Réchauffement Global ainsi qu’à zéro Potentiel d’Appauvrissement de la Couche d’Ozone pour le refroidissement vert.



L’objectif du projet « Refroidissement respectueux de l’ozone et du climat en Afrique de l’Ouest et Centale (ROCA) » est de contribuer à accroitre l’utilisation des technologies de refroidissement vert au Sénégal à travers l’amélioration du cadre politique et réglementaire d’une part et le renforcement des capacités d’utilisation des technologies de refroidissement vert d’autre part.



Au moment où la Communauté internationale et plus particulièrement le Sénégal entre dans la mise en œuvre des différents l’accord, les initiateurs du projet juge « essentiel que les professionnels des médias et de la communication soient formés et équipés des outils pertinents relatifs aux changements climatiques et aux technologies du refroidissement écologique, afin de jouer pleinement leur rôle en termes d'information, d'éducation et de sensibilisation auprès de leurs publics respectifs sur les thèmes et enjeux liés ».



Lors de cette rencontre, il s’agissait de « fournir aux journalistes les outils nécessaires pour informer, sensibiliser et communiquer auprès du grand public sur les réfrigérants naturels, qui protègent le climat, renforcer les compétences des journalistes afin qu'ils produisent des reportages éthiques et professionnels sur le changement climatique et la protection de la couche d'ozone ; accroître les connaissances des professionnels des médias sur les technologies de refroidissement naturel, favoriser une couverture médiatique du projet ROCA et de ses interventions ; mettre en place un mécanisme d'échange d'informations et d'expériences sur la production et la diffusion de l'information à travers les médias sur le thème du "green cooling" ; et discuter des questions de genre liées aux opportunités offertes par les réfrigérants naturels.