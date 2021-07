Des malfaiteurs armés investissent l’usine Max Steel, neutralisent les gardiens et emportent le coffre

La nuit de mardi à mercredi a été infernale au niveau de Max Steel, cette usine appartenant à des Indiens et qui produit du fer vers Bentegné (Mbour). Selon « Libération », des malfaiteurs, armés de fusils artisanaux, ont investi les lieux vers 2 heures du matin. Une première équipe a neutralisé les gardiens, qui seront ligotés, avant qu’une autre ne pénètre à l’intérieur de l’usine.



Les malfaiteurs sont repartis avec un coffre contenant une centaine de millions. Une enquête a été ouverte par les gendarmes, rapporte « Libération ».



Ces vols armés sont devenus récurrents depuis quelques semaines. on se souvient que le même modus operandi avait été utilisé par les assaillants qui avaient "visité" l'hôtel Pierre de Lisse sis à Toubab Dialaw. Quelques semaines plus tard, c'était au tour de la base opérationnelle d'Arezki, à Tambacounda, de subir une violente attaque armée. Tout récemment, deux personnes ont été tuées dans un braquage sur la route de Djindji (Kédougou).