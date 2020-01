Des miliciens Shebab attaquent une base militaire au Kenya

Les miliciens du groupe islamiste somalien al-Shebab ont attaqué dimanche une base navale utilisée par les forces kenyanes et américaines dans la région côtière kenyane de Lamu, au nord du Kenya, près de la frontière avec la Somalie voisine.



Des témoins ont déclaré avoir entendu des coups de feu et vu une épaisse fumée noire sortir du camp Simba aux premières heures du dimanche.



L'armée kenyane a déclaré que les troupes avaient chassé les insurgés de la base.



Al-Shabab est lié à Al-Qaïda et a son quartier général en Somalie voisine.

Cette attaque menée dans la baie de Manda, près de la touristique île de Lamu, est la dernière en date des shebab au Kenya depuis que Nairobi a envoyé des troupes en Somalie en 2011 pour combattre le groupe affilié à Al-Qaïda.



Le colonel Paul Njuguna, porte-parole de l'armée kényane, a déclaré dans un communiqué qu'"il y a eu une tentative pour briser la sécurité sur la piste aérienne de Manda. La tentative de brèche a été repoussée avec succès. Les corps de quatre terroristes ont été retrouvés. La piste d'atterrissage n'a pas été touchée".



Après cette attaque des shebab, un incendie s'est déclaré touchant des réservoirs de carburant situés sur la piste d'atterrissage.



Le porte-parole a ajouté que l'incendie a été maîtrisé.