Des milliers de personnes attendues au stade de Soweto pour les obsèques de Winnie Mandela

Le stade de Soweto continue de se remplir ce samedi matin. Les dignitaires, les officiels et les proches de Winnie Mandela sont arrivés sur le tapis rouge, déroulé au milieu de ce stade de Soweto. Ils ont pris place autour de la tribune officielle. Sur les écrans dressés autour de la scène, la foule a pu suivre le convoi qui a transporté la dépouille de Winnie Mandela, de sa résidence de Soweto au stade.



Le cercueil de Winnie Mandela, paré d’un drapeau sud-africain, a été déposé au centre du stade où l’on peut entendre la ferveur des milliers de Sud-Africains réunis, les chants de lutte qui sont entonnés à pleins poumons par le public. Plusieurs discours sont attendus. Le président Cyril Ramaphosa prendra bien sûr la parole. Et parmi les représentants étrangers invités aujourd’hui, on peut citer notamment le président de l'Etat congolais Denis Sassou-Nguesso qui devrait également faire un discours.



Winnie Mandela sera inhumée cet après-midi dans le cimetière de Fourways, au nord de Johannesburg, lors d’une cérémonie privée.