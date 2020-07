Des personnes malintentionnées vendent les terrains de la réserve foncière de l'Aéroport Léopold Sédar Senghor

Des personnes malintentionnées commencent à vendre les terrains de la réserve foncière de l'Aéroport Léopold Sédar Senghor. La Caisse des Dépôts et Consignations (CdC) en charge des 30 hectares, tire la sonnette d’alarme, dans un communiqué.



« La CDC a été informé depuis quelques jours de démarches malintentionnés et non vertueuses de personnes proposant des lots de terrains de cette réserve foncière à d’honnêtes citoyens, sous prétexte d’en être des mandataires », peut-on lire dans un communiqué rendu public.



Elle tient a informé le public qu’elle n’a mandaté aucune personne pour la commercialisation des terrains de la réserve foncière de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff, dont la procédure d’immatriculation est en cours.



La phase de viabilisation sera bientôt entamée et une communication sera faite par ses services dès le lancement de la phase de commercialisation, rassure la CDC.



Qui rappelle que les 30 hectares lui sont confiés dans l’optique de favoriser une gestion transparente et équitable afin de permettre à tout citoyen d’avoir la possibilité d’accéder à la propriété.