Des responsables de l'APR réclament un divorce d'avec le Rewmi avant la visite de Macky à Thiès en début février

Le Président Macky Sall se rendra dans la cité du rail le 06 février 2023. A quelques un peu plus de semaines de cette visite, Edouard Latouffe, cadre à la Lonase et responsable de l'APR à Thiès-Nord a alerté sur les "méfaits" du compagnonnage de son parti avec Rewmi de Idrissa Seck. « Le Président Macky Sall se déplacera dans une ville où l’opposition a fini d’arracher le titre foncier des mains inexpertes du Rewmi qui a tenté de rester ad vitam aeternam à la tête des collectivités locales. De grâce, que personne ne lui dise que tout va bien à Thiès. C’est totalement faux ! Le mal est trop profond dans cette ville. La frustration a atteint son paroxysme », a-t-il pesté. Avant d'ajouter: « l’Apr, parce que affaiblie et sevrée de responsabilités, est désormais sous la tutelle d’un Rewmi qui se renforce et se prépare à l’exercice du pouvoir ».



Selon Latouffe qui s'est confié au correspondant du journal Le Témoin « les retrouvailles (Ndlr, entre Macky Sall et Idrissa Seck) fragilisent plus qu’elles ne renforcent la capacité combative de notre coalition ».



Le cadre de la Lonase affirme que« Thiès est assise sur une bombe. Le feu couve sous la cendre. 2024 ne sera pas une simple promenade de santé ». Avant de prévenir le président de la République : « Ceux qui vous ont fait parvenir de fausses informations vous ont politiquement mis devant une situation inconfortable dans notre ville. Les retrouvailles n’ont pas produit les résultats escomptés ».



Développant son argumentaire dans le journal, Edouard Latouffe informe le chef de l’Apr qu’« on s’est empressé d’exiler le ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop et on vous a induit en erreur sur le cas Abdoulaye Dièye aux dernières locales. On s’est empressé d’acheminer vers la guillotine beaucoup de cadres de l’Apr. On a cherché à éliminer le ministre Talla Sylla. Le résultat est que Thiès est entre des mains inexpertes, hostiles à notre coalition ».