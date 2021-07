Descente de la Brigade des Mœurs aux Parcelles et Grand-Yoff : 10 bars « Clandos » fermés et les tenanciers arrétés

La brigade des mœurs de la Sureté Urbaine (SU) de Dakar a fermé 10 bars clandestins aux Parcelles Assainies et à Grand-Yoff le weekend dernier. Il s’agit de 6 bars portants des enseignes et 4 bars sans enseigne. Arrêtés par la police, les tenanciers de ces établissements mis en cause devraient être déférés hier lundi devant le parquet de Dakar, informe « Libération ».



Cette opération de la Sureté Urbaine s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la délinquance et les trafics de tout genre. Les 5 bars « clandos » fermés appartenaient respectivement à Aminata Diakhaté (Maka 2), René Mané (Arafat), Jean Blaise Mendy (Arafat), Georges Sow (Unité 22) et Joseph Mendy (Unité 21).



Lors de cette opération, la police a fait quelques saisies. C’est le cas du bar « Ndiabote » ou la police a mis la main sur une machine à sous.