Désenclavement des routes et des pistes : le Premier Ministre lance la construction des routes Firgui/ Dabaly/ Kaymor/ Thisse

Le programme de désenclavement des collectivités au Sénégal a démarré vendredi 5 janvier dernier. Le lancement des travaux de construction de diverses routes et pistes dans la région frontalière avec la Gambie a été présidé par le Premier ministre Amadou Bâ et des responsables de l'Agence routière « Agéroute », (…).



Cette construction comprend notamment la réalisation d'une route longue de 21 km reliant Firgui à Dabaly en passant par Kaymor, ainsi que la mise en place de pistes telles que Keur Ayip, Keur Samba Kouta sur 17 km, et la portion Nioro du Rip à Keur Sinthiou s'étalant sur 7 km. Selon Sud Quotidien, ce projet vise à améliorer l'accessibilité aux zones agricoles, facilitant ainsi le transport des produits vers les marchés et centres de distribution.



Outre son impact sur l'accessibilité, ce programme s'inscrit dans une perspective plus large de développement économique régional. D'une valeur respective de 5,3 milliards de FCFA pour la route Firgui / Kessé via Dabaly et Kaymor sur une durée de 18 mois, de 935 millions 400 mille FCFA pour le tronçon Kaur Ayip / Kaur Samba Kouta sur une période de 10 mois, et de 453 millions 400 mille FCFA pour la route Nioro du Rip / Keur Sinthiou nécessitant 10 mois de travaux.



À en croire le journal, ces initiatives contribueront également à l'accès aux services de base et à l'intégration des villages dans le programme de développement global.