Désignation du président de la Céni en RDC: catholiques et protestants veulent rencontrer le président Tshisekedi

La demande d’audience a été signée par le pasteur André Bokundoa-Bo-Likabe, président de l’Église du Christ au Congo et Monseigneur Marcel Utembi, président de la Conférence Épiscopale du Congo (Cenco). Les deux chefs religieux disent vouloir rencontrer Félix Tshisekedi urgemment, au regard « du contexte délicat dans lequel se déroule la désignation des délégués des confessions religieuses à la Céni ».



« Il y a des questions qui ne peuvent être réglées que par lui »



Catholiques et protestants rejettent la candidature de Denis Kadima. Ils rappellent le cas Ronsard Malonda en juillet 2020. Comme aujourd'hui, les religions minoritaires dans le pays soutenaient ce candidat jugé partisan par les deux religions majoritaires. Face aux manifestations dans plusieurs villes du pays, Félix Tshisekedi avait donné gain de cause à la Cenco et à l'ECC.



« Nous sommes à la quête du consensus. Pour des raisons de cohésion nationale et d’arbitrage, nous l’avons saisi. Il y a des questions qui ne peuvent être réglées que par lui en tant que garant de la bonne marche des institutions et de l’unité nationale », a précisé à RFI Eric Nsenga, porte-parole de l’Église du Christ au Congo.



Parallèlement, ils envisagent de rencontrer avant la fin de cette semaine les six autres confessions religieuses dans une nouvelle plénière. De leur côté, les six ne semblent pas concernée par cette démarche. Elles se sont réunies mercredi 19 août et pensent déposer leur rapport à l’Assemblée nationale ce jeudi.



Les deux jours supplémentaires accordés par Christophe Mboso Nkodia, président de l’Assemblée nationale, aux confessions religieuses pour se mettre d’accord sur leur candidat au poste de président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) arrive à échéance ce jeudi 19 août.