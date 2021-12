Destruction panneaux publicitaires: la Dscos attaque le rond-point de Tivaouane Peulh

Le propriétaire de panneaux publicitaires sur l’axe du Boulevard Canal IV au Rond-point Tivaoune Peulh sont avertis. La Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) va démolir tous les panneaux publicitaires de cet axe.



Malgré les récriminations des publicistes, la DSCOS continue son travail qui entre dans « le cadre de l’exécution des travaux d’aménagement paysager entrepris pour l’amélioration de la fluidité de la circulation et du cadre de vie des populations conformément aux directives du chef de l’Etat, relatives à la lutte contre la pollution visuelle et à l’encadrement de la voie publique ».



La DSCOS, avec le soutien de l’AGEROUTE, compte poursuivre la libération, de part et d’autre, des emprises de la VDN sur l’axe routier du Boulevard Canal IV au Rond-point Tivaoune Peulh. Les publicistes peuvent sortir leurs mou- choirs pour essuyer leurs larmes, puisque le patron de la DSCOS le colonel Papa Saboury Ndiaye et ses hommes ne vont pas reculer, indique Le Témoin.