Détection de cas de Chikungunya à Sédhiou : le Service régional d’hygiène et la mairie entament des opérations de saupoudrage

L'opération de saupoudrage entreprise par le Service régional d’hygiène de Sédhiou (sud), en collaboration avec la Municipalité, vise à contrôler la propagation du Chikungunya, une maladie transmise par la moustique Aedes. Cette initiative fait suite à la détection de plusieurs cas dans les villages environnants de Sédhiou, renseigne Le Quotidien.



De son côté, Ousmane Dionne, chef de la Brigade régionale d’hygiène de Sédhiou, a souligné l'importance de cette action pour limiter la prolifération des moustiques vecteurs du Chikungunya, une maladie infectieuse. Il a expliqué que cette maladie, transmise par la même moustique responsable de la fièvre jaune, nécessite une riposte rapide pour contenir la situation.



Avant le saupoudrage de la commune de Sédhiou, des activités de désinfection et de nettoyage ont été menées au marché central. Amadou Laye Konté, représentant du maire, a affirmé que l'environnement et l'hygiène font partie des missions de la municipalité. Ainsi ils ont déjà entrepris plusieurs actions dans le cadre de l'hygiène publique et considèrent cette opération de saupoudrage comme une étape logique pour désinfecter et désinsectiser la ville afin de contrer cette maladie dangereuse.



La prochaine étape consistera à élargir l'opération de saupoudrage à la gare routière et aux sites religieux de la région pour lutter contre le Chikungunya et d'autres pathologies associées aux insectes.