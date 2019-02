Détention de 14 membres du Pur : les avocats de la défense parlent d’«une enquête tendancieuse»

Le Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) réagit suite à la détention de 14 membres de sa garde rapprochée pour meurtre et port illégal d’armes blanches après les affrontements de Tambacounda qui ont fait deux morts et des blessés. Les avocats du Pur, chargés de la défense des « gros bras» d’Issa Sall inculpés dans cette affaire, parlent « d’une enquête tendancieuse ».



«Nous disons tout simplement que d'ores et déjà, il y a quand même une enquête tendancieuse », déclare Me Ousseynou Gaye, coordinateur du pool d’ avocats constitué par le Pur qui explique : «Parce que, si on parle de CBV (Cous et Blessures Volontaires) et avec les images que tout le monde a vu, c’est quand même assez étonnant que personne d’autres à Tamba n’est était appréhendée pour au moins jouer sur l’équilibre ».



La robe noire d’ajouter sur la Rfm : « En tout état de cause, nous ferons front et nous nous déplacerons à Tambacounda pour les défendre correctement lorsque les audiences seront fixées ».



Poursuivant ses explications, l’avocat de souligner : « Tout Sénégal a vu les images. Identifier ces personnes-là qui sont de Tamba ne pose aucun problème. Si on a pu appréhender des éléments de la sécurité du Pur, il est plus facile d’appréhender les autres qui sont à l’origine de tout cela ».



« Mais, déplore Me Ousseynou Gaye, ça n’a pas été fait. De toute façon, nous ne baisserons pas les bras dans le cadre de l’instruction qui sera menée, nous agirons pour que l’équilibre soit fait ».