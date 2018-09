Détournement de fonds à Fatick: le maire de Diaoulé, son directeur de cabinet et le Pca jugés ce jeudi

Le tribunal de grande instance de Fatick va se pencher sur une affaire de détournement de fonds ce jeudi 6 septembre. En effet, le maire de Diaoulé, Abdoulaye Ndiaye, son directeur de cabinet, un ancien Infirmier chef de poste (Icp) de la commune et le président du Conseil départemental de Fatick sont appelés à la barre.



Selon le journal «L’As », les populations de Fatick qui faisaient face à la presse, ont accusé leur maire d’avoir fait muter l’ICP, parce que, disent-elles, ce dernier "refusait de coopérer dans ses magouilles".



Poursuivant, elles ont reproché au Sieur Abdoulaye Ndiaye d’avoir détourné des fonds destinés à l’éducation et à l’achat d’une ambulance.



Le maire et ses co-accusés seront aujourd’hui devant la barre pour répondre à ces chefs d'accusations suite à une plainte déposée par la population.