Détournement de fonds destinés au FONGIP : El Haj DIA de l’APR activement recherché

El Haj DIA, membre de l’APR, ancien coordonnateur de Benno Bokk Yakaar à Bambey et ambassadeur itinérant du Président Macky Sall, fait actuellement l'objet d’un mandat d’arrêt. Selon plusieurs médias sénégalais, il serait activement recherché pour son implication présumée dans les détournements de crédits alloués par le Crédit mutuel du Sénégal (CMS) pour le compte du FONGIP.



Dans le cadre de l’enquête ouverte par la gendarmerie pour faire la lumière sur cette affaire, selon certains médias, quatre personnes ont été placées en détention. Il s’agit de O. CAMARA, un agent du ministère de la Santé, du commerçant P. F. NDIAYE, du chef d’agence du CMS de Bambey et d’un certain N. KANE.