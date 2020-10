Détournement de fonds: le chef du bureau de poste "Dakar étoile" et son marabout, envoyés en prison

Placés sous mandat de dépôt lundi dernier, Saliou Ndoye chef du bureau de la poste de "Dakar étoile" et son marabout, Mame Mor Mbacké qui lui avait promis une "protection totale" avaient manifesté leur volonté de consigner les sommes en cause.



Le journal "Libération" de ce mercredi, informe qu'ils ont été incapables de réunir l'argent. Face au doyen des juges, en charge de l'information judiciaire, ils ont été, tous les deux, inculpés et placés sous mandat de dépôt.



Pour rappel, Saliou Ndoye avait été arrêté à la suite d'un audit qui a révélé un trou financier de plusieurs millions de Fcfa. Il n'en fallait pas plus pour que la direction générale de la " poste" porte plainte pour détournement de deniers publics.



Interrogé par la Division des investigations criminelles (Dic) , Saliou Ndoye a avoué que la somme volée a été offerte à son marabout qui s'est servi de l'argent pour acheter plusieurs biens dont deux véhicules. Le chef du bureau de la Poste de "Dakar étoile" a expliqué s'être ouvert au marabout après un "petit détournement". Ainsi, le marabout Mame Mor Mbacké lui avait promis de lui éviter la prison. Et comme cela "marchait", à ses dires, Saliou Ndoye a continué à taper dans la caisse. Pour le marabout, il a informé que Saliou Ndoye lui remettait de l'argent parce qu'il était satisfait de son "travail."