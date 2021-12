Détournement de matériel médical: les confidences explosives du directeur de l'hôpital régional de Thiès

On en sait un peu plus sur le scandale qui secoue le centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Selon les informations de « L’As », Alioune Faye, Directeur dudit hôpital, auditionné par la police, après l'arrestation de ses deux agents qui volaient du matériel médical pour les vendre, a fait des confidences explosives sur procès-verbal.



D’après le Directeur du centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène , en 2019, un réseau parallèle de vente de médicaments au sein de l'hôpital régional de Thiès lui a été signalé.



« Je suis le directeur de l’hôpital régional de Thiès depuis 2019. Mais un mois après ma prise de fonction, on m'avait signalé un réseau parallèle de vente de médicaments au niveau de l’hôpital », a révélé Alioune Faye sur procès-verbal.



Pour étayer ses propos, le patron du centre hospitalier de Thiés a renseigné qu’il avait pris un agent de l'hôpital en train de vendre des médicaments. « Je l'avais sanctionné disciplinairement, parce que cette vente est du ressort exclusif de la pharmacie ».



La police de Thiès avait saisi du matériel volé dont un carton contenant deux bouteilles de serum salé, deux bouteilles de sérum glucosé et 26 bouteilles de ringer lactate ; un carton contenant 15 combinaisons de bloc opératoire, un carton contenant 30 flacons Perfalgan et neuf cathéter et un carton contenant 60 paires de gants chirugicaux.



Par ailleurs, un agent de facturation et un aide-opératoire de l'hôpital régional de Thiès ont été déférés au parquet.