Détournement de mineure: Th. O Diallo déféré au parquet pour avoir abusé d’une fillette de 13 ans

Agée de 13 ans, H.B a été victime d’agression sexuelle de la part du nommée Thierno O Diallo. De l’économie des faits, il résulte que le samedi 04 novembre 2023, vers les coups de 15 heures, alors que

la victime se trouvait à l’atelier de couture où elle travaille, le mis en cause était assis devant la porte de l’atelier en écoutant de la musique sur son téléphone tout en activant le haut-parleur et en dansant.



C’est dans cette ambiance que la jeune fille est venue s’asseoir à ses côtés. Au crépuscule, après une coupure d’électricité, le mis en cause est revenu s’asseoir à côté de la victime. Profitant de la pénombre, il a invité la fillette à soulever ses jambes. C’est alors qu’un coiffeur du coin lui a donné l’ordre de fermer l’atelier et de rentrer. En cours de route, elle s’est rendue compte que le mis en cause la suivait. Prenant les escaliers pour rejoindre l’appartement de ses parents , le mis en cause réussit à la détourner pour l’amener à la terrasse.



Sur place, le jeune homme allume son portable et lui fait visionner des vidéos pornographiques pour l’inciter. Il enlève le pantalon de la fillette tout en la caressant avant de la pénétrer. « Il m’a ordonné de regarder les vidéos tout en se plaçant derrière moi. Il a attendu que je sois concentrée sur les vidéos pornos pour enlever mon pantalon avant de me pénétrer par derrière.. J’avais mis mes mains sur mes yeux au moment où il me pénétrait », a raconté la victime.



Après son forfait, le mis en cause s’est précipité à quitter les lieux, laissant seule sa victime en pleurs. Interrogée par ses parents, elle raconte sa mésaventure. Avec l’aide du coiffeur , le mis en cause est cueilli et présenté aux enquêteurs devant qui il reconnait avoir déshabillé la fille sans entretenir de relation sexuelles avec elle. « Je me suis limité à la caresser et rien de plus. J’avoue que j’avais complètement perdu la raison et j’ai voulu entretenir des rapports sexuels avec elle, mais je me suis retenu. C’est elle-même m’a introduit chez elle et m’a conduit à la terrasse », s’est défendu le mis en cause.



N’ayant pas convaincu les enquêteurs, il a été arrêté et déféré au parquet en attendant d’être fixé sur son sort, rapporte Le Témoin.