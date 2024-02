Détournement de plus d’un milliard de Fcfa : la Dic défère trois (3) dirigeants du groupe Holding Fortune Capital

La Division des investigations criminelles (Dic) vient de clore une enquête sur un détournement de plus d'un milliard de FCFA au sein du groupe Holding Fortune Capital, fondé par feu Abdoulaye Aboubacry Bâ. Trois (3) hauts cadres, Alassane Bâ, Mac Diakhaté et Ibra Fall Diagne, ont été déférés pour "association de malfaiteurs, abus de confiance, abus de biens sociaux et complicité".



Le scandale a éclaté avec un décaissement de 559 500 000 FCFA jugé illégal par la maison-mère, suivi d'une analyse financière du cabinet d'audit (Cfic) révélant un décaissement total de 1 016 492 000 FCFA. Les enquêteurs ont identifié Alassane Bâ comme le principal responsable, avec la complicité de Mac Diakhaté et Ibra Fall Diagne.



Oumar Demba Seck, représentant légal du groupe, a souligné que depuis la mort du fondateur, Alassane Bâ a outrepassé les principes établis pour les décaissements de fonds, violant ainsi les statuts de la société Atra. La Direction générale a ainsi déposé une plainte, fournissant un relevé de compte de la société Atra, confirmant les décaissements sans autorisation.



L'audit réalisé par Cfic a révélé un écart financier de 1 016 492 000 FCFA, avec la participation présumée de Mac Diakhaté et Ibra Fall Diagne. Les déclarations de Mamadou Dia, président du groupe, et de Lamine Diouf, directeur administratif et financier, ont corroboré ces informations.



Interrogé par la Dic, Alassane Bâ a admis partiellement sa responsabilité, justifiant ses actions en tant qu'actionnaire majoritaire d'Atra. Il a reconnu des décaissements sans l'avis des autres actionnaires et de la Direction générale, prétendant avoir remis une partie des fonds au fondateur décédé.



Mac Diakhaté a justifié un décaissement de 50 millions de FCFA pour les charges de fonctionnement du groupe, tandis qu'Ibra Fall Diagne a nié les accusations malgré les preuves présentées.



Ils ont été tous les trois (3) déférés.