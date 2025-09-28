Détournement présumé de 30 millions de F Cfa : le Trésorier national du CUSEMS livre sa version

Aliou Diouf, Trésorier général national du Cadre Unitaires des Enseignants du Moyen Secondaire (CUSEMS), a levé le voile sur le présumé scandale financier qui secoue la direction du syndicat. Il affirme avec insistance que « le décaissement frauduleux est bel et bien avéré », lançant ainsi des accusations extrêmement lourdes contre le Secrétaire général national, ​Ndongo Sarr, dans un communiqué rendu public ce 28 septembre 2025.



