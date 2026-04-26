Deuil national : Assimi Goïta annonce des funérailles nationales pour le général Camara

Le gouvernement de transition du Mali a officialisé ce dimanche 26 avril 2026 le décès du général de corps d’armée Sadio Camara, ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Le haut responsable a succombé à ses blessures après une attaque complexe ayant visé sa résidence à Kati dans la matinée du samedi 25 avril. Selon le communiqué officiel, l'assaut a débuté par l'explosion d'un véhicule piégé conduit par un kamikaze.







Le communiqué précise que le ministre a personnellement engagé le combat contre les assaillants, parvenant à en neutraliser certains avant d'être grièvement blessé au cours d'intenses affrontements. Transporté en urgence vers une structure hospitalière, il y a finalement succombé. L'attaque a également provoqué l'effondrement de sa résidence et la destruction d'une mosquée attenante, causant la mort de plusieurs fidèles et d'autres victimes civiles et militaires.







Le président de la transition, le général d’armée Assimi Goïta, a rendu un vibrant hommage à celui qui était considéré comme un pilier du régime et l'architecte de la nouvelle stratégie sécuritaire du pays. Saluant la combativité et le sens du sacrifice de l'officier général, le chef de l'État a annoncé que des funérailles nationales seront organisées pour honorer la mémoire de l'illustre disparu, conformément à son serment de servir la patrie jusqu'au bout.







Cette disparition intervient dans un contexte de recrudescence sécuritaire marquée par des attaques coordonnées dans plusieurs localités du Mali, dont Bamako, Sévaré et Kidal. La mort de Sadio Camara, figure centrale de la coopération militaire avec les partenaires stratégiques, représente une perte majeure pour l'appareil sécuritaire malien au moment où le pays fait face à une offensive de grande ampleur des groupes armés.

