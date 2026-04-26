Clôture du Daaka de Médina Gounass : l’État réaffirme son soutien aux communautés religieuses

Présidant la cérémonie, le Ministre de l’Intérieur a, au nom du gouvernement, réitéré l’engagement de l’État à accompagner et soutenir les communautés religieuses dans leur noble mission d’éducation et de transmission des valeurs. Il a salué l’importance du Daaka, qu’il a qualifié de moment de haute spiritualité et de communion, contribuant au renforcement de la foi et de la cohésion sociale.

Le ministre a également magnifié le rôle exceptionnel que joue le Daaka de Médina Gounass, soulignant que, durant dix jours, il constitue un cadre privilégié de recueillement pour des milliers de croyants venus implorer le pardon et la grâce d’Allah.

Se félicitant de la réussite de l’édition 2026, il a rendu un vibrant hommage à l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation. Il a notamment salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité ainsi que l’engagement des services de l’État, sous la coordination du Gouverneur de Kolda, qui ont permis le bon déroulement de l’événement dans un climat de paix et de sérénité.

Dans un message de prévention, le ministre de l’Intérieur a appelé les conducteurs à la prudence sur les routes du retour, afin d’éviter tout accident.

Clôturant son allocution, il a sollicité les prières du Khalife, Thierno Ahmadou Tidiane Ba, pour la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal, mais également pour toute la sous-région ouest-africaine.

Le Daaka de Médina Gounass, rendez-vous religieux majeur, continue ainsi de s’imposer comme un moment fort de spiritualité et de solidarité, au cœur du vivre-ensemble sénégalais.

La cérémonie officielle de clôture du Daaka de Médina Gounass s’est tenue ce dimanche 26 avril, marquant la fin de dix jours de retraite spirituelle intense dans cette localité du sud du Sénégal. Comme à l’accoutumée, cet événement religieux d’envergure a réuni des milliers de fidèles musulmans venus de divers horizons pour se consacrer à la prière, à la méditation et à l’invocation de la miséricorde divine.