Arène nationale : Ama Dia foudroyé par un croche-pied de Boucher Ketchup

Boucher Ketchup a marqué les esprits ce dimanche 26 avril 2026 à l’Arène nationale en s'imposant de manière expéditive face à Ama Dia. Le combat, qui figurait parmi les chocs les plus attendus de la journée, n'a duré que 15 secondes, confirmant la forme étincelante du vainqueur.







Dès le coup de sifflet de l'arbitre, Boucher Ketchup a pris l'initiative en imposant un rythme soutenu pour surprendre son vis-à-vis. Plus incisif dans ses appuis, il a immédiatement déclenché une offensive qui a laissé peu de marge de manœuvre à son adversaire.







Le dénouement est survenu sur une action technique fulgurante : un croche-pied parfaitement exécuté. Ce mouvement a instantanément déséquilibré Ama Dia, projeté au sol sans aucune possibilité de se rétablir. La précision et la netteté de la chute ont mis fin aux débats de façon indiscutable sous les acclamations du public.





Cette victoire éclair permet à Boucher Ketchup de consolider sa position dans l'arène et de répondre aux attentes de ses supporters. De son côté, Ama Dia subit un revers cinglant dans un duel où sa capacité de réaction a été totalement annihilée par la détermination et la maîtrise technique de son opposant.

