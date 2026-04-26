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Lutte : Diop 2 bat Liss Ndiago au terme d’un combat intense



Lutte : Diop 2 bat Liss Ndiago au terme d’un combat intense
Le lutteur Diop 2 a pris le dessus sur Liss Ndiago ce dimanche 26 avril 2026, au terme d’un combat intense qui a tenu toutes ses promesses.
 
Le phénomène de Yeumbeul s’est imposé avec autorité face à l’enfant de Diamaguène, confirmant ainsi sa montée en puissance dans l’arène.
 
Cette victoire permet à Diop 2 de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Fort de ce succès, il peut désormais viser les ténors de la lutte sénégalaise, notamment Balla Gaye 2, Tapha Tine ou encore Eumeu Sène, tous récemment battus.
 
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Moussa Ndongo

Dimanche 26 Avril 2026 - 21:51


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