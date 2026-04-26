Lutte : Diop 2 bat Liss Ndiago au terme d’un combat intense

Le lutteur Diop 2 a pris le dessus sur Liss Ndiago ce dimanche 26 avril 2026, au terme d’un combat intense qui a tenu toutes ses promesses.
Le phénomène de Yeumbeul s’est imposé avec autorité face à l’enfant de Diamaguène, confirmant ainsi sa montée en puissance dans l’arène.
Cette victoire permet à Diop 2 de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Fort de ce succès, il peut désormais viser les ténors de la lutte sénégalaise, notamment Balla Gaye 2, Tapha Tine ou encore Eumeu Sène, tous récemment battus.
Autres articles
-
Arène nationale : Diop 2 s'impose et s'ouvre les portes des grands combats
-
Foot : Al-Ahli remporte la Ligue des champions d'Asie, Edouard Mendy glane un nouveau trophée
-
Bundesliga : Nicolas Jackson buteur, première titularisation de Bara Sapoko Ndiaye
-
Liga : le FC Barcelone s’impose devant Getafe et fait un pas de plus vers le titre de champion
-
Lutte : Al Bourakh officialise le combat Sa Thiès vs Ada Fass