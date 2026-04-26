Sécurité : L'aéroport de Bamako rouvre ses portes après une fermeture de « 24 h »

Le trafic aérien a repris ce dimanche 26 avril 2026 à l’aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou, après une suspension de 24 heures consécutive à des attaques terroristes coordonnées ayant frappé plusieurs villes du pays, dont la capitale. Le ministère malien des Transports et des Infrastructures a officialisé la nouvelle par communiqué, précisant que « les opérations aéroportuaires ont repris ce dimanche 26 avril 2026, à 06h précise ».







Cette interruption temporaire avait été décidée « dans le cadre d’une meilleure sécurisation des passagers et du personnel ». Selon les autorités, l'infrastructure est désormais « entièrement sécurisée » et placée « sous le strict contrôle des autorités ». Les premiers vols domestiques et internationaux ont été traités avec succès dès la réouverture, marquant un retour progressif à la normale pour le hub aérien malien.







Le ministère a tenu à rassurer sur le climat régnant dans l'aérogare, affirmant que « les voyageurs, sereins et confiants, ont passé toutes les étapes de contrôle avant l’embarquement ». Cette reprise rapide intervient au lendemain d'une journée de fortes tensions sécuritaires, illustrant la volonté de Bamako de maintenir la continuité des services de transport stratégiques malgré les menaces des groupes armés terroristes.

