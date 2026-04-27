Mali : deuil national de 48 heures dés ce lundi (Officiel)

Le président de la transition malienne, le général d’armée Assimi Goïta, a décrété un deuil national de deux jours sur l’ensemble du territoire, à compter du lundi 27 avril 2026 à 00h. Cette décision, formalisée par le décret n°2026-250/PTRM, fait suite au décès tragique du général de corps d’armée Sadio Camara, ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, survenu le samedi 25 avril 2026. Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics.







Selon le communiqué n°2026-002 du gouvernement, le ministre a succombé à ses blessures à l’hôpital après une attaque complexe visant sa résidence à Kati. Un véhicule piégé conduit par un kamikaze a ciblé son domicile dans la matinée du samedi. Le communiqué précise que le général Camara a personnellement engagé le combat contre les assaillants, neutralisant plusieurs d'entre eux avant d'être grièvement blessé lors d’intenses affrontements.







L’attaque a également provoqué l’effondrement de la résidence ministérielle et la destruction d’une mosquée de proximité. Ces incidents ont entraîné la mort de plusieurs personnes, incluant des fidèles présents dans l’édifice religieux ainsi que d’autres victimes civiles et militaires. En hommage à son parcours et à son engagement, le chef de l'État a annoncé que le général Sadio Camara recevrait des funérailles nationales.







Le gouvernement de transition a associé à cet hommage l'ensemble des victimes des incidents terroristes du 25 avril. Cette mesure de deuil national vise à saluer la mémoire de l'officier général tout en marquant la reconnaissance de la nation pour son service au sein des forces de défense et de sécurité.

