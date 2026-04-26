Drame routier à Tama Sanka : un mort et un blessé grave

Un grave accident de la circulation s’est produit ce samedi 25 avril à hauteur de Tama Sanka, sur l’axe reliant Kolda au village de Saré Djoubel, dans la commune de Bignarabé. Le bilan fait état d’un mort sur le coup et d’un blessé grave, actuellement entre la vie et la mort.
Selon les premières informations, le véhicule particulier, en provenance de Kolda, a subi une défaillance mécanique en pleine course. D’après des témoignages recueillis auprès des populations locales, deux roues du véhicule se seraient détachées, provoquant une perte de contrôle. Le véhicule a ensuite effectué plusieurs tonneaux avant de terminer sa course contre un arbre.
La violence du choc a été fatale à l’un des occupants, décédé sur place. Le blessé, dans un état critique, a été évacué en urgence vers le centre hospitalier régional de Kolda où il reçoit actuellement des soins intensifs. Le corps sans vie de la victime a également été déposé à la morgue du même établissement. Son inhumation est prévue demain lundi 27 avril.
Cet accident relance la question de la sécurité routière et de l’état des véhicules en circulation, notamment sur les axes secondaires. Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de ce drame.
Selon les premières informations, le véhicule particulier, en provenance de Kolda, a subi une défaillance mécanique en pleine course. D’après des témoignages recueillis auprès des populations locales, deux roues du véhicule se seraient détachées, provoquant une perte de contrôle. Le véhicule a ensuite effectué plusieurs tonneaux avant de terminer sa course contre un arbre.
La violence du choc a été fatale à l’un des occupants, décédé sur place. Le blessé, dans un état critique, a été évacué en urgence vers le centre hospitalier régional de Kolda où il reçoit actuellement des soins intensifs. Le corps sans vie de la victime a également été déposé à la morgue du même établissement. Son inhumation est prévue demain lundi 27 avril.
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