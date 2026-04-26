Touba : Le Khalife général des mourides apporte son soutien spirituel au centenaire du président Wade

Une délégation officielle du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a été reçue ce samedi par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Cette audience marque le début d'une série de concertations entamées avec les autorités religieuses et étatiques pour la célébration du centenaire du président Abdoulaye Wade. L'événement, qui honore un siècle d'engagement au service de la nation, est placé sous le haut patronage du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.







Les émissaires du parti libéral ont profité de cette rencontre pour présenter les grandes orientations du programme de cet anniversaire, dont la portée se veut nationale, africaine et internationale. La délégation a sollicité les prières et l'accompagnement spirituel du guide religieux afin de garantir la pleine réussite de cette célébration historique. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de communion nationale autour de la figure de l'ancien chef d'État.







Le Khalife général des mourides a accueilli favorablement cette initiative, formulant des prières à l'endroit du président Abdoulaye Wade. Serigne Mountakha Mbacké a également exprimé ses vœux de succès pour le déroulement des festivités à venir. L'implication directe du chef de l'État actuel dans ce projet de centenaire souligne l'importance institutionnelle et symbolique accordée à ce jubilé par les plus hautes autorités du pays.







La cellule de communication du PDS précise que cette visite à Touba inaugure une phase de partage d'informations avec les grands foyers religieux du Sénégal. Le centenaire de Maître Abdoulaye Wade s'annonce ainsi comme un rendez-vous majeur de l'année 2026, visant à célébrer l'héritage politique et intellectuel du père du Sopi à travers l'ensemble du continent.

