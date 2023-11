Deux accord signés par les USA pour la construction d’entrepôts frigorifiques au Maroc et au Sénégal

La Société américaine de financement de développement international (Dfc) a récemment conclu deux accords de prêt pour la construction de deux entrepôts logistiques frigorifiques au Maroc et au Sénégal. Les accords annoncés en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fmi, tenues à Marrakech le 10 octobre dernier, prévoient un soutien continu aux infrastructures commerciales qui permettront le commerce interafricain et les échanges dans les secteurs agricole et pharmaceutique. (…).



Sous les termes des accords de prêt de l'Us Dfc, deux nouvelles installations de chaîne du froid seront construites au Sénégal et au Maroc dans le cadre d'un réseau intégré de chaine du froid reliant l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et le commerce américain. La Dfc des Etats-Unis a prêté 10,5 millions de dollars (plus de 6 milliards de Fcfa) pour la construction d'un entrepôt frigorifique de 20 millions de dollars, d'une capacité de 10 000 palettes, à Diamnadio (région de Dakar).



Une deuxième unité d'une capacité de 10 000 palettes est également en cours de construction dans la région d'Agadir au Maroc grâce à un prêt américain Dfc de 9,3 millions de dollars (plus de 5 milliards de Fcfa). Les deux installations devraient être mises en service en 2025 et seront reliées aux installations de stockage frigorifique de lfria Cold Chain Development Company existantes au Maroc. Les entrepôts sont destinés au commerce agricole et pharmaceutique et seront connectés au réseau d'entrepôts frigorifiques existant de l'Ifria Cold Chain Development Company au Maroc.



Le soutien américain aux investissements dans la chaîne du froid interafricaine remonte à 2013, lorsque les fondateurs de l'Ifria Cold Chain Development Company ont reçu un soutien pour une étude de marché visant à évaluer le développement d'infrastructures de chaîne du froid pour soutenir les exportations agricoles au Maroc vers les États Unis.



En 2024, l’Agence américaine pour le développement (Usaid) a délivré une autorisation de crédit de développement pour le compte de l'Ifria Cold Chain Development Company, permettant un prêt commercial qui a conduit à la création de la société Atlas Cold Port basée au port de Tanger Med au Maroc.



A la suite de la création de ce modèle d'investissement dans l'entreposage frigorifique, le Département de l'Agriculture des Etats-Unis (Usda) a financé une étude d'un an pour évaluer les infrastructures de la chaîne du froid au Bénin, en Gambie, au Ghana, au Maroc, au Niger, au Sénégal, au Togo et au Burkina. Les études de l'Usda ont été suivies par des recherches américaines du Dfc qui ont finalement conduit à de nouveaux investissements au Sénégal et au Maroc.