Deux ans après le coup d’État militaire, le Gabon célèbre sa «fête de la libération»

« Le pays est en chantier. Il souffle au Gabon un vent de liberté », résume Laurence Ndong, ministre porte-parole du gouvernement. Brice Clotaire Oligui Nguema s’est lui-même autoproclamé bâtisseur. Il construit des routes, de cités administratives et de logements sociaux.



« En deux ans, le bilan est largement positif », s’est réjouie Laurence Ndong. Selon elle, les militaires ont redonné de la crédibilité à la fonction de président de la République, ont organisé une élection présidentielle sans violence et ont doté le pays d’une constitution adoptée par référendum. Sur le plan économique, le pays est devenu le premier producteur de son pétrole. Il a aussi créé une compagnie aérienne.



Principale figure de l’opposition, l’ancien Premier ministre, Alain Claude Bilie By Nze, arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, estime par contre que le bilan est négatif. « Deux ans après son coup d'État, le système qu'il avait prétendu renverser est en place. Seuls Ali Bongo et sa famille ont disparu de la scène. La promesse de restaurer les institutions n'a pas porté ses fruits », fustige-t-il avant de conclure : « il y a donc un échec au plan politique, institutionnel, économique et social ».