Deux clubs de Premier League veulent débarrasser le PSG de Neymar, les excuses de Lloris après la déroute de Tottenham

Neymar a la cote en Angleterre, Lloris est très embarrassé par la défaite de Tottenham et la Juventus n’accepte pas la défaite contre Naples retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Un cador de PL sur Neymar



En lisant le Daily Mirror ce matin on apprend que le Paris St-Germain envisage réellement de vendre Neymar cet été. Opéré en mars dernier de la cheville, l’attaquant parisien poursuit sa convalescence au Brésil.



Loin de la capitale française, il exaspère tant par son attitude que ses récentes déclarations. Régulièrement critiqué pour son hygiène de vie et ses blessures à répétition, l’attaquant de 31 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027, ne cesse alors d’aggraver son cas aux yeux des Parisiens. Après cela et alors que le duo Mbappé-Messi semble s’épanouir en son absence, son avenir s’inscrit plus que jamais en pointillé.



Présent aux Intel Extreme Masters Rio 2023, au Brésil, pour assister aux matches du célèbre jeu de tir CSGO (Counter-Strike: Global Offensive) et à la défaite de l’équipe brésilienne Furia, où évoluent plusieurs amis à lui, Neymar attise logiquement les crispations. Chelsea et au moins un autre club de Premier League sont intéressés par la situation Neymar. Paris sera prêt à faire un effort financier pour le laisser partir.



La déroute des Spurs



Les Spurs de Tottenham ont été humiliés hier contre Newcastle. Les Magpies ont écrasé les Londoniens 6-1, dont 5 buts en 21 minutes, ce que les journalistes anglais pensent être «l’un des débuts de match les plus humiliants de l’histoire de la PL».



Face à ce «désastre», Tottenham ne peut qu’accuser le coup, surtout Lloris, sorti après les 45 premières minutes à cause d’une gêne musculaire. Le portier français a qualifié «d’embarrassante» la capitulation de Tottenham à St James’ Park et a accusé son équipe de manquer de fierté. «Nous devrions nous excuser auprès des supporters. C’est comme si nous n’étions même pas capables de réagir ou de rebondir. C’était un peu le bordel sur le terrain» a-t-il confié.





Naples fait enrager la Juventus



Hier le Napoli s’est offert une nouvelle victoire de prestige contre la Juus. Dominateurs, les Partenopei ont dû attendre le temps additionnel pour trouver le chemin des filets grâce à Raspadori. «Naples fait déjà la fête» titre La Gazzetta Dello Sport.



Sur la Une du Corriere Dello Sport on peut voir les joueurs célébrer la victoire et presque le titre. Comme l’écrit le journal, «les joueurs espèrent pouvoir célébrer le titre devant la télé dès ce week-end».



Par contre, du côté de la Juve, cette défaite est amer. Tuttosport nous parle de la rage de la Juventus ce lundi. Au classement, le club reste scotché à la 3e place. Puis le journal dénonce le but enlevé à Di Maria, puis la moquerie de Raspadori à la 93e minute.



Au micro de DAZN, Allegri s’est dit «désolé de perdre un tel match. On accepte les décisions des arbitres pour le meilleur ou pour le pire».