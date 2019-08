Deux djihadistes présumés abattus dans le sud de la Tunisie

Les deux présumés terroristes ont été abattus dans la zone montagneuse d'Orbata dans la région méridionale de Gafsa.



En juillet, le groupe Etat islamique (EI), auteur de plusieurs attentats sanglants en Tunisie, a appelé dans une vidéo à de nouvelles attaques dans le pays.



Trois semaines auparavant, un double attentat suicide contre la police à Tunis revendiqué par l'EI avait fait deux morts, un policier et un civil.



Après la révolution de 2011, la Tunisie a été confrontée à un essor de la mouvance djihadiste, responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats et de policiers, mais aussi de civils et de touristes étrangers.



Même si la situation sécuritaire s'est nettement améliorée, des groupes djihadistes subsistent, notamment, à la frontière avec l'Algérie.



Le pays reste sous état d'urgence depuis l'attentat suicide contre la sécurité présidentielle, à Tunis, en novembre 2015.