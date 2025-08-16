Deux graves accidents sur l’axe Mbour–Sandiara : 4 morts et plus de 30 blessés

Le premier drame est survenu aux environs de 12 heures, à hauteur de Faylar 2, dans la commune de Sandiara. Le bilan provisoire fait état de 4 morts et 11 blessés, dont 6 dans un état jugé grave.

Selon la RFM, l’accident s’est produit lorsqu’un véhicule transportant du matériel de construction, en provenance de Sandiara, a perdu le contrôle à la suite d’une défaillance mécanique. Le camion a alors violemment percuté un minibus en provenance de Thiadiaye, provoquant une collision frontale meurtrière.

Les premiers secours ont été assurés par l’équipe médicale d’un convoi militaire (Batpara), avant l’arrivée des sapeurs-pompiers de Mbour. Les blessés ont été acheminés vers l’hôpital régional de Mbour pour une meilleure prise en charge.

La même journée, toujours selon la RFM, un second accident s’est produit à Thiadiaye, occasionnant 20 blessés, dont 6 graves.

