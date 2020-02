Deux individus cueillis par les gendarmes à Keur Massar: ils seraient auteurs de plusieurs viols collectifs

La brigade de Recherches de la gendarmerie a arrêté deux individus, "auteurs de viols collectifs en série" dans la zone de Keur Massar, selon Libération Online. Nos confrères informent que cette unité a reçu, le mercredi 12 février 2020, la plainte d’une fille travaillant à EDK OIL et conduite à bord d’une ambulance par les services d’urgence de l’Hôpital principale de Dakar. Celle-ci disait avoir été violée par deux individus dans la nuit du 11 au 12 février 2020. Les faits étant similaires à ceux d’une autre victime violée le 26 janvier 2020, le commandant de la brigade a lancé de nouvelles recherches pour arrêter les malfaiteurs.



D’après les plaignantes qui détenaient chacune un certificat médical fourni par un médecin gynécologue attestant les viols commis sur elles, les auteurs étaient armés de couteaux et de pompes à gaz avec lesquels ils avaient menacé de mort leurs victimes avant de les asperger d’un produit pour les évanouir, les traîner dans la forêt, les agresser, les violer et les dépouiller de leur biens.



Sur la base de ces informations, les enquêteurs ont pu localiser le téléphone d’une des victimes qui leur a permis d’arrêter le premier mis en cause qui les a conduits chez le second. Entendus, ces derniers ont reconnu les faits qui leur été reprochés et ont avoué qu’ils n’en étaient pas à leurs premiers coups, révèle Libération Online.



Les perquisitions effectuées dans la chambre qu’ils partageaient à Boune (un quartier dans la périphérie de Dakar) a permis de retrouver un couteau, une pompe à gaz, des effets de toilette et d’autres articles de femme. Les deux individus arrêtés pour les délits d’association de malfaiteurs, de menace de mort, de viols collectifs en série, de vol en temps de nuit, de détention d’arme de cinquième catégorie et de violence et voie de fait seront remis aux autorités judiciaires.