Deux matchs amicaux de la sélection des U.17 du Sénégal contre celle d'Algérie

L’équipe nationale des moins de 17 ans (U17) du Sénégal jouera deux matchs amicaux contre celle d’Algérie, dimanche et lundi, annoncent des médias algériens.



Les matchs auront lieu au stade du 5-Juillet d’Alger, selon les mêmes sources, qui citent la Fédération algérienne de football.



La double rencontre permettra à l’équipe d’Algérie de préparer le tournoi de qualification à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des U17, organisé par l’Union nord-africaine de football.



L’équipe sénégalaise va arriver samedi à Alger, selon des médias algériens. Lundi, les U17 de l’Algérie ont entamé un stage de préparation des deux matchs amicaux.



Pour leur premier test, ils ont battu l’Académie de la Fédération algérienne de football, selon des médias locaux.



La sélection des U17 du Sénégal a pris part à la CAN et à la Coupe du monde 2019 de sa catégorie.



