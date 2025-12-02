Deux morts à Cambérène : la police sensibilise sur le port du casque

Un accident mortel est survenu dans la nuit du 29 novembre 2025. Aux alentours de minuit, deux (2) individus circulant à bord d’une motocyclette ont violemment percuté le terre-plein central à hauteur du pont de Cambérène, avant d’être projetés sur la chaussée. Les deux passagers sont morts sur le coup, selon les premières constatations.Cet accident met une nouvelle fois en lumière la vulnérabilité des usagers de deux-roues, dont les risques restent particulièrement élevés en cas de choc. Dans un rappel diffusé ce mardi 2 décembre 2025, les autorités insistent sur l’importance du port du casque, qualifié de « bouclier vital ». Elles soulignent que « la seule carrosserie qui protège un motocycliste, c’est son équipement », rappelant que le casque absorbe l’énergie de l’impact et protège la tête, siège des fonctions vitales.Le message, plus que jamais d’actualité, invite les conducteurs à « respecter le Code de la route, adapter leur vitesse et attacher correctement leur casque ». Un rappel nécessaire, alors que les accidents mortels impliquant des motos continuent d’augmenter, notamment dans les zones urbaines où le trafic est dense et les comportements à risque fréquents.Les services compétents appellent enfin à une vigilance renforcée, rappelant que « chaque trajet doit être un trajet sécurisé ».