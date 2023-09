Deux morts dans une manifestation à Khossanto : le maire annonce une plainte devant le procureur

Le maire de Khossanto, Mamady Cissokho annonce une plainte devant le procureur de Kédougou. Une décision qui fait suite à la mort de son grand-frère survenue lundi lors des violentes affrontements entre forces de l’ordre et les populations qui avaient barré la route reliant Sabodala à Bembou pour manifester leur colère suite à la modification de l’arrêté du préfet du département de Saraya sur le recrutement de la main d’œuvre locale non qualifiée.



« On va donner une suite judiciaire après l’autopsie. Je suis le porte-parole de la famille et nous comptons porter l’affaire devant la justice, devant le parquet de Kédougou », a indiqué le maire au micro de Iradio.



A noter que le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome s'est rendu ce mardi à Kédougou en compagnie de son collègue des Mines, Oumar Sarr et celui de la Bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow.



Il a présidé un CRD avec les autorités de la région, les jeunes et les sociétés minières pour discuter de l’emploi non qualifié qui a été à l’origine des incidents malheureux survenus lundi 11 septembre 2023 qui ont causé deux décès dont le frère du maire de la ville. Le ministre de l'Intérieur a appelé à une solution concertée.