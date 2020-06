Deux mosquées défoncées et incendiées à Mbour, Nguéniène: mystère autour d’actes loufoques

La mosquée de Mbodiène, village situé dans la commune de Nguieniéne a été gravement ravagée par un incendie. Selon l’imam de la mosquée, le feu a été mis volontairement sur les lieux, car à son arrivée, il a trouvé la porte entrouverte. Dix exemplaires de Coran, le drap du « Wazifa » (séance de récitation du Wird Tidiane) après les prières du matin et du crépuscule, les nattes et les bouteilles de Musk ont été emportées. L’autel a complètement été consumé par les flammes. Le lieu est noirci par la fumée et les murs sont craquelés, les horloges ont fondu à cause de la chaleur.



Moussa Séne, l’Imam de la mosquée explique dans les colonnes du journal Le Témoin: "A mon arrivée vers 5 h, j’ai trouvé la porte entrouverte. J’ai regardé pour voir s’il y avait quelqu’un et j’ai vu les flammes. Je suis allé réveiller les riverains. Nous ne pouvons que rendre grâce puisqu’il n’y a pas eu des pertes en vies humaines". Dans ce contexte de désolation et d’indignation, Samba Diouma Diallo, un fidèle rencontré, dénonce « un acte ignoble », traduisant « la folie humaine ». Sensible à cette épreuve qui a frappé des croyants, la communauté chrétienne du village (plus importante) a tenu à marquer sa solidarité.



Il faut juste souligner que cet incendie perpétré à Mbodiène pourrait ne pas être un acte isolé. A Mbour, plus précisément au quartier Arafat/Zone Sonatel, la Grande Mosquée a déjà subi cet acte à trois reprises déjà en l’espace d’un an. La dernière fois remonte d’ailleurs à deux jours de la fin du Ramadan de cette année. C’est le même constat qui est fait. Chaque fois, c’est le Naïm (préposé à l’appel à la prière) qui est surpris de voir les portes de la Mosquée en arrivant sur les lieux pour la prière du matin (Fadjr). Ici même une fois le micro a été incendié une fois, révèlent les responsables du lieu de culte, qui ont d’ailleurs déposé une plainte contre x. Toutefois, un indice de taille a été révélé par le Naïm. Le vieux Niang nous a confiés avoir remarqué des traces des pneus d’un vélo et des chaussures en plastique juste sur le parvis de la Grande Mosquée.