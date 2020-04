Deux patients sont encore sous traitement à Touba (médecin-chef)

Le médecin-chef de Diourbel, Mamadou Dieng, a démenti vendredi l’information selon laquelle il n’y aurait plus aucun cas de coronavirus au centre de traitement de Touba, indiquant que deux malades y sont toujours soignés.



’’C’est une fausse information. Il parait que c’est une autorité qui a été interviewée et qui a déclaré que les malades vont être libérés’’, a-t-il dit dans un entretien téléphonique avec l’APS.



Il s’est toutefois gardé de se prononcer sur la date des deux derniers contrôles médicaux de ces deux patients, faisant état de leur guérison ou non.



Selon Dr Dieng, ’’les malades sont toujours hospitalisés. Ils sont sous-traitement. on va faire deux contrôles et c’est à la suite de ces examens qu’on va communiquer sur leur sortie’’.



Il a assuré que l’état de santé des malades hospitalisés au centre de traitement de Touba est ’’satisfaisant". ’’Leur état clinique est satisfaisant et ils sont en voie de guérison’’, a-t-il indiqué.